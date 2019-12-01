Desde el Congreso se impulsa la coordinación institucional en materia de derechos humanos en Michoacán: Xóchitl Ruiz

Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre de 2025.- La protección de los derechos humanos es una prioridad en la agenda legislativa de Michoacán, por lo que se apuesta por una colaboración estrecha con las instituciones responsables de velar por su cumplimiento, afirmó la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXVI Legislatura Local.

La diputada local sostuvo un encuentro con Josué Mejía Pineda titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y su equipo de trabajo, en la que se compartieron distintas acciones conjuntas en favor de la ciudadanía y protección de los derechos fundamentales de las y los michoacanos.

Durante la reunión, se analizaron estrategias para garantizar la defensa efectiva de los derechos fundamentales, fortalecer la vigilancia en materia de derechos humanos y coordinar esfuerzos que permitan atender de manera más eficiente las necesidades de la población.

“Trabajar de manera colaborativa con las instituciones es clave para que los derechos humanos no solo se reconozcan, sino que se cumplan en la vida diaria de los michoacanos”, señaló la diputada Xóchitl Ruiz.

La legisladora reiteró su compromiso con la transparencia, la igualdad y la justicia, así como con la protección de los grupos más vulnerables de la entidad, garantizando que cada acción legislativa contribuya a una sociedad más justa y respetuosa de los derechos de todas y todos.

Resaltó que en la reunión se coincidió en que la prioridad es garantizar que los derechos humanos no sean solo principios, sino realidades concretas que beneficien a toda la población.

“Los derechos humanos son el pilar de nuestra vida democrática. Nuestro compromiso es protegerlos, promoverlos y asegurar que los programas y acciones lleguen a quienes más lo necesitan”.

De igual forma, se conoció en el encuentro que se están revisando los temas que se tenían pendientes por emitir recomendaciones, y atendiendo cada planteamiento de la población, y también se abordaron los temas relacionados a las propuestas legislativas que pueden impulsarse en conjunto en defensa de los derechos humanos.