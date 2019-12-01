Desde Cuitzeo, Torres Piña llama a atender la crisis del agua y respaldar a quienes mueven la economía local

Cuitzeo, Michoacán, 1 de julio de 2026.– Durante una jornada de recorridos casa por casa, reuniones con sectores productivos y una asamblea informativa ante cerca de 800 personas, Torres Piña afirmó que los liderazgos de Morena deben permanecer en territorio para conocer directamente los problemas de las comunidades y construir soluciones junto con la gente.

Torres Piña sostuvo encuentros con representantes de los sectores agrario, ganadero y pesquero, quienes expusieron las dificultades que enfrentan para desarrollar sus actividades. Señaló que estas reuniones permiten escuchar a quienes verdaderamente mueven la economía de cada municipio y visualizar qué apoyos, obras y políticas públicas se necesitan para fortalecer su trabajo.

Uno de los temas centrales fue la situación del lago de Cuitzeo. Torres Piña reconoció la preocupación de las familias que dependen de este cuerpo de agua y señaló que su recuperación requiere una estrategia intermunicipal, coordinación entre los distintos niveles de gobierno y diálogo con la representación de la Comisión Nacional del Agua.

Destacó que las acciones públicas no pueden limitarse a una fotografía inaugural, sino que deben tener seguimiento permanente para comprobar que los programas funcionen, lleguen a quienes los necesitan y produzcan resultados concretos. La transformación, afirmó, exige acompañamiento, evaluación y presencia constante en las comunidades.

En la asamblea participaron habitantes y representantes de pueblos indígenas, entre ellos integrantes de la comunidad de Mariano Escobedo. Torres Piña reconoció su organización y subrayó que ninguna solución para la región puede construirse sin escuchar a sus comunidades, respetar su identidad y atender sus necesidades históricas.

Finalmente, llamó a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum ante un escenario en el que la amenaza de injerencia norteamericana es una realidad presente. Señaló que la defensa de la soberanía nacional también se construye desde los municipios, fortaleciendo al campo, cuidando el agua, apoyando a los sectores productivos y manteniendo unido al movimiento de transformación.