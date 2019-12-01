Descuentos de hasta 70% en predial, con el programa ‘Morelia al Día’

Descuentos de hasta 70% en predial, con el programa ‘Morelia al Día’
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 12:41:11
Morelia, Michoacán, a 3 de septiembre de 2025.- El programa “Morelia al Día” del Ayuntamiento de Morelia continúa vigente, para que las y los morelianos regularicen sus adeudos de predial con descuentos que van del 50 al 70 por ciento, facilitando que se pongan al día en sus contribuciones municipales.

Esta iniciativa impulsada por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, tiene como objetivo apoyar la economía familiar y garantizar certeza jurídica sobre las viviendas, al permitir que las personas paguen únicamente una fracción de su deuda pendiente.

Quienes estén interesados en este beneficio, deben acudir a las ventanillas de pago del ayuntamiento en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), ubicado en Eduardo Ruiz #570, Centro Histórico, presentando copia de su identificación oficial, copia de su CURP y copia de un comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses de su expedición). 

Con esta medida, el Gobierno de Morelia reitera su compromiso con apoyar a la ciudadanía en el cumplimiento responsable de las contribuciones municipales.

Noventa Grados
