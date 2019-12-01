Desaire magisterial a la CNTE: Marchan menos de 300 en Morelia

Morelia, Michoacán, a 12 de febrero de 2026.- ​La falta de interés entre las bases magisteriales quedó de manifiesto este jueves, cuando apenas un pequeño grupo de poco menos de 300 personas atendió el llamado de la CNTE para marchar hacia el Centro Histórico. Los manifestantes, que partieron de Casa Michoacán, insistieron en la reactivación de plazas congeladas; sin embargo, la baja asistencia sugiere que el discurso sindical ya no resuena entre los docentes michoacanos, quienes optaron por no sumarse a la movilización.

​A pesar de ser un contingente reducido, la protesta logró colapsar el tránsito en las principales vías, generando un innecesario caos vehicular y severas afectaciones a terceros. Los ciudadanos expresaron su molestia ante el cierre de calles por un grupo que, ante la falta de representatividad numérica, recurrió a la obstrucción vial como único mecanismo para llamar la atención en el primer cuadro de la ciudad.

​En contraste, la Secretaría de Educación del Estado (SEE) sostiene una política de orden donde los procesos de asignación son transparentes. La autoridad educativa puntualizó que actualmente solo se autorizan las plazas que son realmente necesarias para el servicio en las aulas y que poseen un respaldo financiero sólido. Con esta medida, se evita el inflado de la nómina estatal que en administraciones pasadas se realizaba sin sustento presupuestal.

​Este modelo administrativo busca eliminar las asignaciones discrecionales que anteriormente favorecían intereses de grupo. Al asegurar que cada plaza tenga presupuesto garantizado, el Gobierno del Estado protege el pago puntual de los maestros en activo, marcando una distancia clara frente a las exigencias sindicales que pretenden habilitar claves que no responden a la realidad ni a las necesidades del sistema educativo actual.