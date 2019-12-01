Dejamos de lado la grilla sindical en educación: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 09:48:32

Morelia, Michoacán, a 09 de marzo del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que su gobierno ha dejado de lado la grilla sindical en materia educativa, lo que permitió lograr avances en este sentido, entre ellos, salir de las entidades con mayor rezago educativo. Entre los logros más destacables de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) es acumular tres ciclos escolares completos, sin paros ni huelgas.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal destacó que Michoacán estuvo desde hace décadas en los últimos lugares en materia de rezago educativo, mientras que actualmente el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO) lo colocó como la entidad que más ha logrado reducir dicho indicador.

Añadió que con factores como ciclos escolares completos también se logró recuperar la confianza de los padres de familia.

Ramírez Bedolla enfatizó que otro de los resultados es que se determinó no pagarle más un salario a aviadores políticos que estaban en cargos de elección popular como diputados locales, federales, regidores, alcaldes, por lo que no estaban al frente de las aulas, lo que representa a cerca de 30 personas.

Además de un número adicional de personas también se encuentran como funcionarios municipales u otros puestos como servidores públicos.