Déficit de 2 mil 500 docentes marca el inicio del ciclo escolar en Michoacán: CNTE

Morelia, Michoacán, a 1 de septiembre de 2025.- Con un déficit de 2 mil 500 docentes en nivel básico es como arranca el ciclo escolar 2025-2026, según datos proporcionados por Jairo Mandujano Ortega, líder estatal de una de las fracciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XVIII.

En entrevista, detalló que se registró una reciente contratación de 600 normalistas, pero aún persisten aulas sin docentes.

"En el caso de nivel primaria hacen falta 100 por contratar, pero hay niveles donde no se han dado contrataciones todavía y tenemos ahí a las compañeras y compañeros, principalmente en los niveles de educación física, en los niveles de telesecundarias; ahí no hay ningún maestro contratado, en educación especial, y en el caso de secundarias, en la asignatura de biología, todavía tenemos un déficit de alrededor de 2500 maestros", informó el representante magisterial.

Agregó que no están de acuerdo con la planeación aplicada por la Secretaría de Educación en el Estado para asignar docentes.

"Utiliza la relación alumno-maestro para enviar a un maestro a una de las escuelas. Hay escuelas que se están cerrando porque la SEE argumenta que hay muy pocos alumnos y eso pasa al programa de Conafe. Entonces, tenemos un caso en Lombardía, por mencionar un ejemplo, pero si una escuela tiene menos de 20 alumnos, esa escuela ya no califica para que envíen a un maestro o maestra", señaló Mandujano Ortega, quien no especificó el número de casos de instituciones educativas bajo esta situación.