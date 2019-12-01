Defender los derechos de las mujeres exige pasar de las leyes a los hechos: Araceli Saucedo

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2026.- La participación de las mujeres en los espacios de decisión está permitiendo avanzar en el reconocimiento y defensa de sus derechos, afirmó la senadora por Michoacán Araceli Saucedo Reyes, al participar en la presentación del libro No quiero ser la buena, de Patricia Reza Ríos, en el Senado de la República.

La legisladora destacó que la presencia de más mujeres en el Senado y en los congresos del país también representa una oportunidad para impulsar cambios que respondan a las necesidades reales de las mexicanas y para que sus derechos queden plenamente reconocidos en la Constitución y en las leyes.

Araceli Saucedo Reyes señaló que hablar de igualdad sustantiva implica ir más allá del reconocimiento jurídico y generar condiciones para que las mujeres puedan ejercer sus derechos con libertad, seguridad y autonomía, tanto en los espacios públicos como en su vida cotidiana.

En este sentido, consideró necesario identificar aquellas conductas y patrones que históricamente han limitado a las mujeres, incluso cuando se presentan como situaciones normales dentro de la familia, las relaciones de pareja o el entorno social.

La senadora michoacana destacó que obras como la presentada en el Senado contribuyen a abrir espacios de reflexión sobre experiencias que muchas mujeres enfrentan y que, en ocasiones, permanecen en silencio. Cuestionar esos patrones, dijo, también permite fortalecer la confianza, las redes de apoyo y la capacidad de tomar decisiones sobre la propia vida.

“Las mujeres tenemos derecho a vivir con libertad, a decidir sobre nuestro proyecto de vida y a ejercer plenamente nuestros derechos. Desde el Senado seguiremos trabajando para que la igualdad no sólo esté escrita en las leyes, sino que se convierta en una realidad cotidiana para todas”, afirmó Araceli Saucedo Reyes.