Dayana Pérez Mendoza invita a disfrutar el Festival de las Ánimas 2026 en Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 16:19:59

Salvador Escalante, Michoacán, a 22 de octubre de 2026.- La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, invita a las familias michoacanas y visitantes a disfrutar del Festival de las Ánimas 2026, que se llevará a cabo del 26 de octubre al 2 de noviembre en Santa Clara del Cobre y Zirahuén, con actividades para celebrar y preservar una de las tradiciones más representativas de la región.

La celebración contempla música, danzas, altares y catrinas, en un ambiente que busca reunir a las familias y compartir la riqueza cultural del municipio durante la temporada de Noche de Ánimas.

Bajo la visión de Salvador Escalante Nos Une, la alcaldesa destacó la importancia de promover el talento de las artesanas y artesanos, así como la gastronomía de las cocineras tradicionales, quienes mantienen vivas las costumbres y los sabores que distinguen a esta tierra.

Dayana Pérez Mendoza invitó a las personas a acudir con sus familias y con tiempo suficiente para disfrutar de las actividades, conocer el trabajo de los creadores locales y vivir de cerca las tradiciones que dan identidad a Santa Clara del Cobre y Zirahuén.

El Gobierno Municipal de Salvador Escalante espera recibir a visitantes de distintos puntos de Michoacán y del país para compartir una celebración llena de cultura, tradición y hospitalidad.