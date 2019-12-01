Dayana Pérez Mendoza fortalece el diálogo con autoridades de Zirahuén

Santa Clara del Cobre, Michoacán, 30 de enero del 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, recibió en la Casa del Pueblo al Jefe de Tenencia de Zirahuén, al Padre Hilarión y a los Cuarteles, en un encuentro enfocado en el diálogo directo y la atención a las necesidades prioritarias de la comunidad.

Durante la reunión, se abordaron de manera puntual los preparativos para las próximas Fiestas de Zirahuén, así como la importancia de brindar una grata bienvenida al nuevo Párroco, el Padre Hilarión, destacando el valor de la coordinación entre autoridades civiles y religiosas para el bienestar social. Gobernar con amor justicia y Libertad implica escuchar de frente a la ciudadanía y construir acuerdos sólidos.

Asimismo, se refrendó el compromiso de seguir trabajando de manera responsable, ordenada y conjunta para atender las demandas comunitarias, fortaleciendo la cercanía con las autoridades auxiliares. Escuchar resolver Y transformar es parte esencial de una administración que camina al lado de su gente.

La presidenta Dayana Pérez Mendoza reiteró que mantener el diálogo abierto es clave para avanzar juntos y seguir poniendo al centro el bienestar de las comunidades que conforman el municipio. Zirahuén enamora, y su gente merece un gobierno presente y comprometido.