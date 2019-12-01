Dayana Pérez Mendoza entrega escrituras a familias de la colonia Jesús Pérez Gaona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2026 a las 19:31:20

Salvador Escalante, Michoacán, a 26 de octubre de 2026.– Con el compromiso de brindar mayor seguridad patrimonial a las familias, la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza encabezó la entrega de escrituras a habitantes de la colonia Jesús Pérez Gaona, un logro que representa tranquilidad y certeza sobre sus hogares.

La alcaldesa compartió con las familias la satisfacción de recibir este importante documento, que fortalece la seguridad jurídica de su patrimonio y contribuye a construir mejores condiciones para su bienestar.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Municipal de seguir trabajando cerca de la ciudadanía, impulsando gestiones que brinden certeza y mejores oportunidades para las familias de Salvador Escalante Nos Une.

En esta entrega estuvieron presentes el notario Cristian Vallejo, de la Notaría Pública número 157; el receptor de Rentas, Mario Valdés; integrantes de la Mesa Directiva de la colonia, así como Marcos Pérez, director de Urbanismo, quienes acompañaron a las familias en este importante momento.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que encabeza Dayana Pérez Mendoza refrenda su compromiso de continuar trabajando por el bienestar de la población y por un municipio donde la seguridad patrimonial y la tranquilidad de las familias sean una prioridad.