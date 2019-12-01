Dayana Pérez Mendoza arranca obra vial en Cuangatzio para mejorar el acceso a las familias y estudiantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 16:35:17

Cuangatzio, Michoacán, 21 de octubre de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, dio inicio a una obra vial en la comunidad de Cuangatzio, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito y facilitar la movilidad de las familias.

La alcaldesa destacó que esta acción representa un beneficio especial para las niñas y los niños de la localidad, quienes diariamente recorren este camino para llegar a sus centros educativos. Por ello, contar con una vialidad en mejores condiciones contribuirá a que realicen sus traslados de manera más digna y accesible.

Como presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza reiteró la importancia de atender las necesidades de las comunidades y trabajar en el mejoramiento de la infraestructura que impacta directamente en la vida cotidiana de sus habitantes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar obras que generen bienestar y mejores oportunidades para las familias, bajo el principio de que Salvador Escalante Nos Une.