Dayana Pérez fortalece el diálogo con artesanas y artesanos rumbo a la Feria Nacional del Cobre

Salvador Escalante, Michoacán, a 21 de julio 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, sostuvo una reunión con artesanas y artesanos del Pueblo Mágico de Santa Clara del Cobre para revisar las bases del Concurso Artesanal, así como diversos temas relacionados con la organización de la Feria Nacional del Cobre.

Durante el encuentro, la alcaldesa agradeció la presencia y el acompañamiento de Gilberto Méndez Méndez, Subdirector de Operaciones de la Casa de las Artesanías de Michoacán, y de Daniel García Luna, Jefe del Departamento de Concursos, quienes participaron en el análisis de los trabajos previos para este importante evento. Gobernar con amor, justicia y Libertad significa construir acuerdos de la mano de quienes preservan la riqueza cultural e identidad del municipio.

La reunión permitió escuchar las propuestas de las maestras y maestros artesanos, con el propósito de fortalecer un concurso que reconozca el talento, la creatividad y la calidad de las piezas elaboradas por las manos que han dado prestigio nacional e internacional a Santa Clara del Cobre.

Dayana Pérez Mendoza reiteró que la Feria Nacional del Cobre es una celebración que pertenece a las y los artesanos, por lo que su participación es fundamental para consolidar una edición que enaltezca el trabajo, la tradición y el legado de este Pueblo Mágico. Salvador Escalante Nos Une.