Dayana Pérez acompaña en la entrega de Programas para el Bienestar en Michoacán

Salvador Escalante, Michoacán, 9 de febrero del 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, acompañó a la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, durante la entrega de los Programas para el Bienestar en el estado de Michoacán, acciones orientadas a fortalecer el desarrollo social y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Durante este encuentro, se destacó que gobernar con amor, justicia y libertad implica impulsar políticas públicas que atiendan de manera directa a los sectores que más lo requieren, garantizando el acceso equitativo a los apoyos sociales.

En el evento también estuvo presente el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, con quien se refrendó la importancia de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para dar respuesta efectiva a las necesidades de la población, bajo una visión de escuchar, resolver y transformar.

Desde Salvador Escalante, la presidenta municipal reiteró su disposición de mantener una coordinación permanente con la Federación y el Gobierno del Estado, sumando esfuerzos para que los programas y acciones lleguen de manera oportuna a quienes más lo necesitan, fortaleciendo el bienestar comunitario y el desarrollo regional.

Finalmente, destacó el compromiso de su administración con las familias del municipio, reafirmando el orgullo de una tierra donde Santa Clara del Cobre enamora por su identidad, tradición y vocación solidaria.