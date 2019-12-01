Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre del 2026.- La aspirante a la coordinación municipal de la Cuarta Transformación en Morelia, Gladyz Butanda Macías, calificó como un “contrincante débil” a David Cortés Mendoza, quien podría representar al Partido Acción Nacional (PAN) para buscar la presidencia municipal de Morelia. Señaló que si bien el panista declara que ha sido candidato dos veces candidato de la oposición en la capital michoacana, esto ha sido por “dedazo”.

En conferencia de prensa, la arquitecta recalcó que David Cortés ha sido candidato por temas de nepotismo y no por capacidades para trabajar, de manera que le calificó como un perfil debilitado, por ello dijo estar segura de que la izquierda podrá recuperar el gobierno de la capital michoacana.

Enfatizó, todos los perfiles que buscan la coordinación de Morelia por la 4T cuentan con un proyecto de trabajo y fortalezas, mientras que David Cortés no podría debatir sobre propuestas sin explicar por qué no se han hecho tales acciones durante las tres administraciones de Alfonso Martínez Alcázar.

“Yo tengo mucha confianza en que encabezaremos la coordinación municipal , porque además representamos ese factor de unidad”.

Sobre el nombramiento que el panista recibirá este sábado como “coordinador municipal para la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad”, Gladyz Butanda señaló positivo que la oposición copie las figuras que desde un inicio ha tenido Morena, y destacó la necesidad de que también eliminen el dedazo, pues de los perfiles de oposición, eligieron, subrayó, al menos competitivo.

“Felicitarlos que poco a poco vayan intentando adoptar prácticas de nuestro movimiento, a ver si también se les pega no hacer dedazo y abrir la participación a la ciudadanía para elegir al competidor”.