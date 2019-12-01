Morelia, Michoacán, 24 de noviembre de 2026.- El diputado federal del PAN y coordinador municipal del partido en Morelia, David Cortés Mendoza, afirmó que varios aspirantes de Morena a la alcaldía de la capital michoacana nunca han obtenido una votación como la que él ha alcanzado.

Ante las críticas de sus adversarios, quienes sostienen que no conoce Morelia, aseguró que lleva nueve años recorriendo las colonias de la ciudad.

“Piensan que solo con su marca van a salir a ganar. Varios de los que aspiran jamás han tocado tierra, jamás han ido a una sola campaña”, declaró. Al referirse al diputado local Juan Carlos Barragán Vélez, dijo que sería el único de los aspirantes de Morena que quizá ha hecho campaña, aunque aseguró que no ha alcanzado el nivel de votación que él obtuvo.

Durante una rueda de prensa en el Comité Estatal del PAN, Cortés Mendoza también hizo comentarios sobre el físico de los morenistas quienes aspiran a gobernar Morelia. En tono sarcástico, dijo que no parecía que caminaran por la ciudad, pues tenían “tamaño timbón de panza”, y les recomendó caminar más para bajar de peso.

Sobre el señalamiento de que fue elegido coordinador municipal por ser hermano del senador panista Marko Cortés, defendió su trayectoria política y afirmó que la ha construido con su propio esfuerzo.