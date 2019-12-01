Danza de los Tlahualiles visita el penal de Sahuayo

Sahuayo, Michoacán, a 14 de agosto de 2025.- Autoridades de la coordinación del Sistema Penitenciario llevaron al penal de Sahuayo la Danza de los Tlahualiles, esto en busca de enriquecer el acervo cultural entre las personas privadas de la libertad y mantenerlos vigentes en las tradiciones y costumbres de la región.

El evento cultural estuvo a cargo del grupo Asociación danza y tlahualil de Sahuayo, creado en 2004, con participaciones a nivel nacional, quienes deleitaron a los presentes con una exposición de sus penachos elaborados con papel, fibra de vidrio, tela, madera y engrudo, así como los trajes de lámina galvanizada, cuyo peso total puede ir de los 20 a los 40 kilos.

Elías Sánchez García, coordinador del Sistema Penitenciario, destacó el impacto de estos eventos en el proceso de reinserción social de las personas privadas de la libertad. A la jornada asistieron autoridades de los centros penitenciarios de Sahuayo y Zamora, así como directoras de unidades administrativas.



“La danza de los Tlahualiles es un patrimonio cultural que nos conecta con nuestras raíces y nuestra identidad, a través de esta danza podemos expresar nuestra espiritualidad, nuestra conexión con la naturaleza y nuestra comunidad, creemos que la cultura y tradición pueden ser herramientas poderosas para la transformación personal y la reintegración a la sociedad”, subrayó el coordinador.