Cumple 120 días de clausura la planta Broquers Ambiental del municipio de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 18:56:45

Querétaro, Querétaro, a 21 de noviembre de 2025.- La planta de separación de residuos sólidos urbanos denominada Broquers Ambiental del municipio de Querétaro, cumplió 120 días clausurada, confirmó Armando Presa Ortega, titular de la Secretaría de Servicios Públicos.

Señaló que ya se han iniciado los trámites para el pago de la indemnización correspondiente, que asciende a 11 millones de pesos, y confió en que no será necesario judicializar el proceso.

Explicó que la empresa concesionaria comenzó los trabajos de confinamiento pendientes, lo que podría permitir que la Procuraduría levante la suspensión de manera condicionada.

“El programa de ejecución presentado contempla 180 días, pero estamos solicitando que se agilicen las actividades para concluir antes”.

Recordó que actualmente, los desechos se manejan de manera mixta: una parte se envía al relleno sanitario y otra se separa desde la recolección domiciliaria, sin embargo, el 40 por ciento de los residuos recolectados por Red Recolector solían aprovecharse gracias a la operación de la planta, lo que refuerza la urgencia de su reapertura.

Respecto al pago de la indemnización, el funcionario adelantó que la empresa analiza realizarlo en dos exhibiciones, de acuerdo con su flujo de ingresos. Además, mencionó que los trabajos de obra presentan entre un 15 y 20 por ciento de avance físico, con cimentación en proceso y materiales ya adquiridos para levantar la estructura de confinamiento.

Destacó que la concesión de la planta sigue vigente, por lo que el municipio y la empresa deberán acordar un plan para reactivar el servicio lo antes posible.

“Querétaro se mantiene a la vanguardia en el manejo de residuos sólidos urbanos, y es fundamental que se cumpla con las obligaciones ambientales y financieras de la concesionaria”.