CSIM demanda participar en Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán espera ser consultado para participar en el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia"; de lo contrario, advierten que habrá movilizaciones en todo el estado.

Al respecto, Pavel Ulianov Guzmán, vocero del CSIM, comentó que ante la Secretaría de Gobierno del Estado hicieron la solicitud de participación.

"Estamos emplazando al gobierno federal a que en verdad consulte a las comunidades, como dijo, y si no, nos vamos a movilizar en los próximos días. Ya también es un acuerdo del Consejo de que vamos a movilizarnos; vamos a esperar hasta el día de mañana. Si el día de mañana no nos convocan, no nos invitan, no se consulta, nos vamos a movilizar a partir del lunes que viene con toma de carreteras en todo el estado, además de reiterar esta exigencia de justicia para el compa Manzo", comentó en entrevista el vocero.

Dijo esperar que el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" no sea una simulación y se obtengan resultados concretos que beneficien a los pueblos purépechas.

"Los pueblos indígenas están cansados de tanta violencia. Ustedes saben que las cifras oficiales dicen que en los últimos 20 años van casi 500 mil personas asesinadas por delitos dolosos, más de 138 mil personas desaparecidas, más de 28 mil desplazados, el 65% de todos los mexicanos se sienten inseguros, entonces esto es un reflejo", indicó.