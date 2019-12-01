CSIM demanda participar en Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

CSIM demanda participar en Plan Michoacán por la Paz y la Justicia
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 16:51:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 6 de noviembre de 2025.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán espera ser consultado para participar en el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia"; de lo contrario, advierten que habrá movilizaciones en todo el estado.

Al respecto, Pavel Ulianov Guzmán, vocero del CSIM, comentó que ante la Secretaría de Gobierno del Estado hicieron la solicitud de participación.

"Estamos emplazando al gobierno federal a que en verdad consulte a las comunidades, como dijo, y si no, nos vamos a movilizar en los próximos días. Ya también es un acuerdo del Consejo de que vamos a movilizarnos; vamos a esperar hasta el día de mañana. Si el día de mañana no nos convocan, no nos invitan, no se consulta, nos vamos a movilizar a partir del lunes que viene con toma de carreteras en todo el estado, además de reiterar esta exigencia de justicia para el compa Manzo", comentó en entrevista el vocero.

Dijo esperar que el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" no sea una simulación y se obtengan resultados concretos que beneficien a los pueblos purépechas.

"Los pueblos indígenas están cansados de tanta violencia. Ustedes saben que las cifras oficiales dicen que en los últimos 20 años van casi 500 mil personas asesinadas por delitos dolosos, más de 138 mil personas desaparecidas, más de 28 mil desplazados, el 65% de todos los mexicanos se sienten inseguros, entonces esto es un reflejo", indicó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Impunidad total para “El Botox”, el verdugo de Tierra Caliente: Con 7 años con órdenes de captura por asesinatos de un alcalde, de Hipólito Mora y Bernardo Bravo, sigue suelto en Michoacán y desafiando al Estado
Se registra aparatoso choque en Paseo de la República del municipio de Querétaro; hay al menos 8 heridos
Familia de supuesto homicida de Carlos Manzo recibe amenazas: al padre le piden abandonar Paracho
En Hidalgo, Michoacán aseguran 10 vehículos y cartuchos de alto calibre
Más información de la categoria
A partir del 21 de noviembre, apertura de Santuarios de la Monarca: Roberto Monroy
Impunidad total para “El Botox”, el verdugo de Tierra Caliente: Con 7 años con órdenes de captura por asesinatos de un alcalde, de Hipólito Mora y Bernardo Bravo, sigue suelto en Michoacán y desafiando al Estado
Consejo Supremo Indígena se deslinda del padre del presunto homicida de Carlos Manzo
Localizan con vida a Alejandro Correa, expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán
Comentarios