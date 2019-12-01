Cruzada por la movilidad  segura del Gobierno de Morelia capacita a motociclistas

Morelia, Michoacán; 26 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, continúa con la Cruzada por la Movilidad Segura, con el objetivo de prevenir accidentes y fomentar una cultura vial responsable.

En el marco de este programa, Policía Morelia, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), llevó a cabo una capacitación de conducción segura para motociclistas, en las instalaciones del Complejo Deportivo Bicentenario.

La capacitación estuvo dirigida a 17 personas: 10 conductores infractores del Reglamento de Tránsito y Vialidad, que cumplieron con el programa de Trabajo en Favor de la Comunidad; y siete motociclistas invitados de empresas locales y de reparto por App.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Pablo Alarcón Olmedo, acompañado por la titular de la Sedum Morelia, Joanna Moreno Manzo, entregó las Constancias de Cumplimiento de Trabajo en Favor de la Comunidad a los participantes, y señaló que este programa permite prevenir accidentes y pérdidas humanas, por lo que se continuará impulsando acciones preventivas.

"El objetivo no es sólo sancionar, sino educar y concientizar, ya que un motociclista capacitado es un motociclista que regresa con bien a casa", afirmó Pablo Alarcón, refrendando el compromiso del Ayuntamiento de trabajar de manera coordinada y cercana con la ciudadanía para construir una movilidad más segura para todas y todos.

La jornada inició con una sesión teórica, impartida por la Unidad de Capacitación Policial y el instructor Germán Revuelta Torres, director de Germany Precision Drive, quién también es una figura destacada del automovilismo y rally en Michoacán.

Durante la capacitación, se abordaron temas fundamentales del Reglamento de Tránsito y Vialidad de Morelia, como el uso obligatorio de casco certificado para conductor y acompañante, la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol, el uso del celular al manejar, el respeto a los límites de velocidad y señalamientos, así como la prohibición de circular entre carriles de forma imprudente, con sobrecupo o con menores que no puedan sujetarse adecuadamente. También se destacó la importancia de contar con licencia vigente, tarjeta de circulación y el uso correcto de luces y espejos.

Posteriormente, se realizó la práctica en el exterior del Complejo, con ejercicios de control y equilibrio a baja velocidad, frenado oportuno y de emergencia, evasión de obstáculos, manejo en curva, punto ciego y posicionamiento defensivo. Se reforzó además el uso de equipo de protección personal como casco, guantes, rodilleras y chamarra protectora, así como la conducción defensiva y la visibilidad ante otros conductores.

De esta forma, el Gobierno de Morelia continúa trabajando por una movilidad segura y sustentable en la ciudad, haciéndola el mejor lugar para vivir.