Crea Congreso del Estado el Consejo Michoacano para el Desarrollo Económico

Morelia, Michoacán, 01 de julio de 2026.- La 76 Legislatura crea el Consejo Michoacano para el Desarrollo Económico, el cual será el encargado de generar consenso, orientar decisiones económicas con base en evidencias, convirtiéndose en pieza clave en el modelo de desarrollo económico de Michoacán.

Por mayoría de votos, las y los diputados avalaron la creación del Consejo que permitirá articular los esfuerzos del sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil organizada, bajo un mismo objetivo: diseñar, coordinar y dar seguimiento a una política económica de largo plazo, sostenible, equitativa y competitiva, establece el dictamen elaborado por la Comisión de Industria, Comercio y Servicios.

Dicho dictamen fue el resultado del estudio y análisis de las iniciativas presentadas por os diputados David Martínez Gowman, Antonio Mendoza Torres y Vanessa Caratachea Sánchez, así como, la impulsada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para reformar diversos artículos la Ley de Desarrollo Económico de Michoacán y se abroga la Ley del Consejo Económico y Social del Estado.

Es así, que el Consejo de nueva creación será un órgano colegiado consultivo de participación ciudadana, asesoría, consulta y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos estratégicos de la Secretaría en la materia, que impulsen el desarrollo económico del Estado.

Este, estará integrado bajo los principios de paridad de género, por el titular del Poder Ejecutivo del Estado (presidente), titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (vicepresidencia), titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, titular de la Coordinación de Planeación para el Desarrollo, y titular de la Secretaría de Educación.

Como representante del Poder Legislativo será la persona titular de la presidencia de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios; y por parte de la sociedad civil en calidad de consejeros: una persona representante del sector académico; y, dos personas representantes de los sectores económicos predominantes en el estado.

Cabe destacar que, al abrogar la Ley del Consejo Económico y Social de Michoacán, la Secretaría de Desarrollo Económico, fungirá como órgano liquidador y recibirá los recursos presupuestales que actualmente ejerce dicho Consejo, respetando todos los derechos laborales de los trabajadores conforme a su categoría y la legislación aplicable.