Continúa analizando el Vaticano la renuncia del obispo de Querétaro 

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 15 de octubre de 2025.- El vocero de la Diócesis de Querétaro, José Martín Lara Becerril, informó que el proceso de la renuncia del obispo Fidencio López Plaza aún se encuentra en proceso de revisión en el Vaticano, ya que el pasado mes de abril cumplió 75 años, y tuvo que presentar su baja ante la santa Sede por la edad.

Explicó que el proceso se detuvo debido al fallecimiento del papa Francisco, y con el ingreso del papa Leon XIV, se reanudó para ser revisada y analizada, y desde Roma también será designado a quien sea la cabeza de la iglesia católica en la Diócesis queretana.

“Este es un proceso que inicia, el Derecho Canónico dice que el obispo y todos los sacerdotes en general, nosotros al cumplir los 75 años de edad, se hace la renuncia, el obispo, de una manera muy específica, le pide al Santo Padre, que es la autoridad que lo nombró obispo, que él renuncia al ejercicio de dirección de la iglesia; la razón es por cumplir 75 años”, dijo.

Recordó que la carta se encuentra en Vaticano, por lo que esperan que el papa León XIV acepte la renuncia y nombré a quien será el siguiente obispo de Querétaro.

“Esperamos que en algún momento el Santo Padre le acepte la renuncia y entonces el Santo Padre nombre al siguiente obispo, que será el obispo número 11 aquí en nuestra diócesis, porque el señor Fidencio es el número 10”.

Detalló que la designación de un nuevo obispo depende de un procedimiento interno en el Vaticano, en el que se consideran las características pastorales y las necesidades de la Diócesis.

“Para nombrar un obispo de una diócesis, en primer lugar, se ve cuál es su camino pastoral, cuáles son sus necesidades pastorales, y después se busca al sacerdote o al obispo que responda a las necesidades de esta iglesia”.