Constitución de Apatzingán, origen de los ideales de libertad y justicia de México: Baltazar Gaona

Apatzingán, Michoacán, 22 de octubre de 2026.– La Constitución de Apatzingán de 1814 dejó un legado que trascendió las fronteras de Michoacán y contribuyó a la construcción de un México independiente, con instituciones sustentadas en la soberanía popular, la división de poderes y la igualdad ante la ley, señaló el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Durante la Sesión Solemne por el 212 aniversario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, el legislador reconoció la importancia de preservar los ideales de José María Morelos y Pavón, plasmados en aquel documento que se convirtió en uno de los principales antecedentes del constitucionalismo mexicano.

“Hace 212 años, desde Apatzingán, nuestros insurgentes plantearon que la soberanía pertenece al pueblo y que el poder público debe ejercerse para garantizar sus derechos. Esos principios siguen siendo fundamentales para nuestra vida democrática y nos recuerdan la responsabilidad que tenemos quienes ocupamos un cargo de representación popular”, expresó.

En esta ceremonia, el Congreso de Michoacán otorgó la Presea Constitución de 1814 al Colegio de Abogadas de Michoacán, Unidas por el Derecho en Aras de la Justicia A. C., reconocimiento que recibió su presidenta, Rosario Berber Cerda, por la trayectoria de esta organización en la promoción de la cultura jurídica, los derechos humanos y el acceso a la justicia.

“Mi reconocimiento y felicitación a Rosario Berber Cerda y a todas las integrantes del Colegio de Abogadas de Michoacán. Su trabajo demuestra la importancia de la participación de las mujeres en la vida jurídica de nuestro estado y su contribución a la defensa de los derechos de las personas. Esta presea reconoce una trayectoria de esfuerzo y servicio a la sociedad”, manifestó Gaona García.

Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva recordó que la Constitución de Apatzingán, promulgada el 22 de octubre de 1814, estableció principios que posteriormente influyeron en la organización política del país. Señaló que recordar este acontecimiento también implica reconocer la responsabilidad de las instituciones actuales de respetar la ley, proteger los derechos ciudadanos y ejercer el poder conforme a los principios democráticos.