Consolidan formación cívica como base para el desarrollo de habilidades y valores en niñas, niños y adolescentes

Querétaro, Querétaro, a 20 de abril 2026.- La capacitación de más de 3 mil docentes, un manual de formación ciudadana y entrega de videos y materiales didácticos son algunos de los resultados de la Estrategia de Formación para la Participación Ciudadana de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la que participó el municipio de Querétaro y el gobierno del estado a través de la Unidad de Servicios Para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, informó Beatriz Marmolejo Rojas, titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.

Flanqueada por autoridades educativas y de asociaciones civiles explicó que esta política pública surge de la convicción de que la participación ciudadana no es una responsabilidad exclusiva de la vida adulta, sino un derecho que se construye en los entornos escolar, familiar y comunitario. La estrategia busca dotar a las nuevas generaciones de habilidades como el diálogo, el trabajo en equipo, la toma de decisiones colectivas y la capacidad de generar acciones que transformen su entorno social.

“Cuando fomentamos la participación desde temprana edad, estamos formando generaciones que no solo van a exigir justicia, sino que la van a practicar día con día, promoviendo desde temprana edad la igualdad y el respeto a la pluralidad. Educar y formar para la ciudadanía significa reconocer que las ideas de todas y todos tienen valor, que las acciones son indispensables para construir el municipio humano, equitativo y justo que todos queremos”.

Señaló que la formación ciudadana se establece como un pilar para el desarrollo de la identidad y la responsabilidad social. El proyecto establece a la formación cívica y de habilidades blandas como una herramienta clave para que estudiantes y grupos sociales reflexionen sobre principios éticos y valores democráticos.

“Entre los beneficios directos de esta estrategia se encuentran: conocimiento de los derechos, instituciones y deberes; fomento de la responsabilidad individual y colectiva hacia el bien común. Así como la capacidad para analizar y resolver problemas; tomar decisiones informadas; el incentivo a la participación y la colaboración en proyectos comunitarios; así como, el impulso a la honestidad, justicia, empatía y respeto”.

Recordó que en junio de 2025, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana formalizó un convenio de colaboración con la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) y la asociación civil chilena Observa Ciudadanía.

“Gracias a la experiencia de más de una década de Observa Ciudadanía en modelos de formación cívica, este convenio ha permitido la capacitación de más de tres mil docentes, así como la elaboración de un diagnóstico, un manual y materiales didácticos, con el objetivo de que cuenten con las herramientas necesarias para potenciar el compromiso cívico y el pensamiento crítico en las aulas y asegurar una educación basada en el respeto a la dignidad humana y el amor a la patria”.