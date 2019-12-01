Consejo para eliminar la discriminación impulsó la "Cruzada por la Inclusión": Segob Michoacán

Consejo para eliminar la discriminación impulsó la "Cruzada por la Inclusión": Segob Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 08:46:35
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 16 de octubre del 2025.- En el marco del Día Estatal Contra la Discriminación, la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán, a través del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (Coepredv), llevó a cabo la “Cruzada por la Inclusión”. 

La actividad forma parte de los esfuerzos del Gobierno del Estado por promover una sociedad más justa y libre de exclusión. En este sentido, más de 50 instituciones participaron en la Plaza Valladolid para ofrecer de manera gratuita diversos servicios a la población. 

En representación de Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno, Salvador Vázquez, director de Gobernación, destacó que el evento constituye un espacio de diálogo y visibilización de las diversas formas de discriminación, contribuyendo así al combate de dichas prácticas. 

Por su parte, Nohemí Hinojosa Castillejo, directora del Coepredv, resaltó la importancia de la inclusión como un camino hacia la igualdad, destacando el esfuerzo de la institución a su cargo por hacer frente a las prácticas excluyentes que se realizan. 

En el evento también estuvieron presentes Claudia Olivia Morales Reza, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y Rubén Pedraza Barrera, subsecretario de Derechos Humanos y Población.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Expulsan a dos estudiantes de Conalep en Sonora por dar a beber sustancia tóxica a compañero
Choque en la Siglo XXI deja un muerto y cinco heridos
Ultiman a tiros a un individuo en Zamora, Michoacán 
Identifican a víctimas mortales del accidente en Puente Catrinas de Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Alfredo Ramírez Bedolla, con 62% de aprobación ciudadana en Michoacán: Enkoll
SAT restablece operaciones tras manifestaciones; 161 oficinas trabajan con normalidad
Atentan contra alcalde de Elota, Sinaloa; se salva por ir en vehículo blindado
Policías de Ario bajo mira de la FGE Michoacán por homicidio de pareja: 20 fueron interrogados y sus armas revisadas 
Comentarios