Consejo del PAN en Michoacán debate alianzas para 2027; opiniones divididas entre consejeros

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 21 de Julio de 2026 a las 15:13:41

Morelia, Michoacán, a 21 de julio de 2026.- Durante el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, los consejeros expresaron opiniones divididas sobre la posibilidad de ir en coalición con otros partidos políticos para el proceso electoral de 2027.

Así lo informó María de los Ángeles Toro Preciado, secretaria general del PAN, quien detalló que durante el encuentro se escucharon las experiencias de los consejeros en cada uno de los municipios, así como los pros y contras de haber trabajado en conjunto con otras fuerzas políticas.

"Hay muchos que no están totalmente de acuerdo en ir en una alianza, como hay otros que sí las quieren", señaló.

Toro Preciado explicó que también se escuchó la visión de los presidentes municipales que han ganado siendo electos en coalición y lo que implica gobernar con otro partido.

Por su parte, Carlos Quintana, dirigente estatal del PAN, se mostró firme en su postura, si ir en alianza representa ceder las capitales del estado, apuntó "les digo no se va a ceder, no perdamos tiempo".

En rueda de prensa, el Comité Estatal del albiazul aclaró que en esta sesión no hubo votación, y que la decisión final deberá tomarse dentro del proceso electoral, tal como lo marcan los estatutos.

"Necesitamos saber lo que está pensando la militancia, sobre todo los consejeros, que al final de cuentas son quienes votan o aprueban si se va en alianza o no", concluyó.