Congreso de Querétaro perfila análisis de Ley de Identidad de Género y agenda rumbo al 2027

Querétaro, Querétaro, 26 de octubre de 2026.- Con el firme propósito de acelerar el ritmo del trabajo parlamentario y abatir el rezago acumulado, se alista una intensa jornada para los próximos días, la cual contemplará la realización de dos sesiones de Pleno en un mismo día, tentativamente programadas para este jueves, confirmó la diputada Adriana Meza Argaluza, presidenta de la Mesa Directiva.

Explicó que este formato responde tanto a la optimización de los tiempos legislativos como a la necesidad de desahogar los trámites administrativos de entrega-recepción y la depuración de la carga de trabajo.

Detalló que la primera sesión tendrá un carácter solemne para la entrega de una medalla de honor, mientras que la segunda se enfocará en los asuntos ordinarios y generales.

Confirmó que se mantiene una revisión directa con Servicios Parlamentarios para clasificar y dictaminar el volumen de iniciativas que podrían quedar sin efecto por criterios de temporalidad.

Cuestionada sobre las exigencias de colectivos de la diversidad sexual en torno a las observaciones enviadas por el Poder Ejecutivo sobre el proyecto de Ley de Identidad de Género, Meza Argaluza recordó que el expediente fue turnado formalmente a comisiones desde los días 13 y 14 de octubre.

Enfatizó que la ruta procesal avanza conforme a los plazos legales establecidos, previendo que el diputado Guillermo Vega Guerrero, en su calidad de presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, presente el plan de trabajo correspondiente para dar un análisis puntual y transparente a este tema prioritario de la agenda de derechos humanos.

En el plano político-electoral, tras darse a conocer los resultados de las evaluaciones internas del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a la definición de coordinaciones y candidaturas en demarcaciones clave como San Juan del Río, el escenario de la correlación de fuerzas en la entidad comienza a agitarse, Meza Argaluza enfatizó que el trabajo territorial constante permite identificar a un sector importante de la ciudadanía que se encuentra hastiado de las opciones tradicionales.

Frente a este panorama, la postura institucional se ha mantenido firme en respetar los tiempos y procesos internos de cada fuerza partidista, priorizando en todo momento el llamado a la legalidad y al respeto irrestricto a las normas electorales rumbo al proceso de 2027.