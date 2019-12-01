Congreso de Querétaro aprueba donación de predios para obras viales, justicia y vivienda social

Querétaro, Querétaro, 26 de octubre de 2026.- Para dotar de certeza jurídica a inmuebles estatales que ya operan en beneficio de la comunidad y detonar proyectos estratégicos de desarrollo social, los diputados que integran la Comisión de Planeación y Presupuesto del Congreso Local aprobaron por unanimidad un paquete de cinco desincorporaciones y donaciones de predios propiedad del Poder Ejecutivo estatal.

Gerardo Ángeles Herrera, presidente de dicha comisión destacó que la gran mayoría de estas gestiones no nacen de ocurrencias gubernamentales, sino de solicitudes directas que los municipios y diversas instancias elevan al Congreso al constatar una necesidad social apremiante. "Lo más importante para nosotros siempre es que se explique la necesidad de esta desincorporación y para qué será utilizada; muchos de estos inmuebles ya están funcionando de facto y lo que buscamos es darles certeza jurídica".

Detalló que se autorizó al titular del Poder Ejecutivo estatal, a desincorporar del patrimonio del Estado de Querétaro y enajenar a título gratuito, bajo la figura de donación, el inmueble de su propiedad que en él se describe, ubicado en El Marqués.

Detalló que se trata de un inmueble de 3 mil 668 m2, ubicado en Circuito Universidades, en la localidad El Pozo que es un predio propiedad del Ejecutivo estatal y se plantea que sea donado al municipio de El Marqués para la ejecución de un proyecto de infraestructura vial que permita conectar la vialidad interior del Fraccionamiento Villas del Refugio con el Circuito Universidades, en la zona identificada como "La Pradera", aledaña al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Es una solicitud de este municipio, que es muy necesaria para la zona y cuyo avalúo hacendario del mismo es de 8 millones 971 mil pesos”.

Dijo que también se aprobó enajenar a título gratuito, bajo la figura de donación, tres inmuebles, propiedad del Estado de Querétaro, a favor del municipio de Corregidora, los cuales están ubicados en Av. Fray Eulalio Hernández Rivera, en la colonia El Pueblito, y cuyo propósito es la conservación y operación de la Plaza Gran Cue, el mercado gastronómico y el Centro Deportivo La Pirámide, dado que están destinados para brindar servicios a la comunidad y asegurar el desarrollo sostenible, la estabilidad e integración social y económica y cuyos datos de los inmuebles son de 9 mil 25.75 m2, el segundo es de mil, 975.35 m2, y el tercero es de 10 mil 209.20 m2.

También se aprobó la desincorporación de una Fracción de 3 mil 533.93 M2 de un inmueble ubicado en Calle Ignacio Allende, S/N, los Velázquez, correspondiente a la donación a favor del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro cuyo predio es de 2 millones 108 mil 353.24.

También, detalló, se desincorporó una fracción de 24 mil 555.63 m2 del inmueble, ubicado en Camino Real, La Azoteíta, Bernal, correspondiente a la donación a favor del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS)” y el evalúo hacendario es de 5 millones 989 mil 609.27.

“Y finalmente se autorizó el decreto por el que se autoriza al Municipio de San Juan del Río, la desincorporación y donación, de una fracción de 235.94 m2 del predio de su propiedad, ubicado en Av. Mercedes Camacho, lote 1, manzana 29, en la colonia Praderas del Sol, a favor de la asociación civil sin fines de lucro San Juan María Vianey, A.C y con valor hacendario de 849 mil 402 pesos.