Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2026.- El Congreso del Estado en conjunto con el Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo (STASPLE), llevaron a cabo la Capacitación para la Prevención y Detección Oportuna del Cáncer de Próstata, con el propósito de generar conciencia en la importancia de la atención de la salud de los trabajadores.

En el marco del Día Internacional del Hombre y del Mes Turquesa, empleados del Poder Legislativo y algunas mujeres, acudieron al Salón de Recepciones para escuchar al Dr. Víctor Hugo Mercado Gómez quien señaló los síntomas que, deben alertar la pronta atención de los hombres, para evitar el cáncer de próstata.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Emma Rivera Camacho resaltó la importancia de llevar a cabo acciones para la prevención y detección oportuna del cáncer de próstata, reconociendo la labor del STASPLE, en favor de los trabajadores.

“Nosotras como mujeres queremos expresar que también estamos interesadas en la atención, la incorporación de programas como éstos para los varones; de ninguna manera, la lucha que hemos llevado las mujeres excluye a nadie en la sociedad”, precisó.

El Secretario General del STASPLE, Rogelio Andrade Vargas destacó la importancia del desarrollo de la capacitación para que los hombres mayores de 40 años hagan conciencia de la importancia de atenderse, para prevenir un posible cáncer de próstata, enfermedad silenciosa que afecta anualmente en México a 25 mil hombres.

Agregó que por dicho padecimiento, entre 7 mil y 7 mil quinientos varones mueren al año. “Entonces no es un tema menor, los casos se han incrementado considerablemente. Es importante que nos demos un espacio para cuidarnos porque en el caso de los hombres, lo vemos como un tabú y desafortunadamente cuando nos damos cuenta es muy tarde”.

Ante las y los integrantes del Sindicato, así como empleados del Congreso del Estado, el Doctor Víctor Hugo Mercado desató 5 acciones preventivas que los hombres deben tener en cuenta para evitar el desarrollo del cáncer de próstata: conocer si hay antecedentes familiares de cualquier tipo de cáncer; mantener hábitos saludables con buena alimentación y ejercicio; informarse sobre la detección oportuna; consultar a un especialista cuando existen síntomas; y personalizar el tratamiento, evitando las recomendaciones de conocidos.

Durante la jornada, los trabajadores tuvieron acceso a pruebas del antígeno prostático; pruebas rápidas de detección de enfermedades de transmisión sexual; aplicación de vacunas; toma de Glucosa; y, fueron informados sobre la Vasectomía.