Congreso de Michoacán reforma Código Penal, para evitar la criminalidad y reducir los índices de distintos delitos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 17:15:03

Morelia, Michoacán, a 1 de julio del 2026.- Las y los diputados locales, reformaron diversos artículos del Código Penal, con la finalidad evitar la criminalidad y reducir los índices de distintos delitos que afectan en mayor o menor medida a la sociedad michoacana.

Las reformas propuestas y aprobadas por las y los legisladores locales, son referentes a distintos temas, entre los cuales destacan: excluir de responsabilidad penal cuando se causen daños mínimos a vehículo o propiedad para rescatar a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad o animales domésticos en riesgo real o inminente.

Además, se agrava cualquier delito cometido contra periodistas con el objeto de menoscabar el ejercicio de la libertad de expresión, con un aumento adicional si participa una persona servidora pública o si la víctima es mujer periodista.

Otra reforma aprobada, busca la creación de sanciones específicas para privación de la vida causada por conducir bajo efectos de alcohol o drogas, suspensión definitiva de licencia y agravantes por fuga, reincidencia o víctimas vulnerables; además de eliminar atenuantes en lesiones de tránsito.

Entre las propuestas aprobadas, se encuentra la de crear un delito autónomo para sancionar el homicidio de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, con penas agravadas.

Una reforma más, va encaminada a sancionar a quien, con conocimiento de padecer enfermedad grave e incurable en periodo infectante, ponga en peligro de contagio a otra persona, con agravantes si se produce contagio o la víctima es vulnerable.

También se reformó el artículo 295Bis, a fin de crear nuevos artículos para sancionar con mayor precisión conductas de maltrato, crueldad, abandono o violencia contra animales.

Estas son algunas de las modificaciones que se hicieron al Código Penal de Michoacán, con las cuales, esta 76 Legislatura reitera su compromiso con la paz, la justicia y la cero tolerancia con la violencia en la entidad.