Congreso de Michoacán por definir horarios de sesiones del 15 de septiembre en medio de festividades patrias: Bugarini

Morelia, Michoacán, a 6 de septiembre de 2025.- Giulianna Bugarini Torres, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, señaló que aún no se ha definido el horario en el que se llevarán a cabo las dos sesiones del Congreso local del próximo 15 de septiembre.

En entrevista, no descartó que las sesiones se desarrollen durante las primeras horas del martes 15 y apuntó que continúan trabajando en conjunto con los representantes del Poder Judicial para definir los accesos al edificio del Congreso local.

"Tendremos un evento protocolario en donde, por la cantidad de personas que estarán en la sesión y cuidando todo el tema de seguridad en el recinto, estaremos tomando protesta por salas a los magistrados, magistradas, por materia a jueces y juezas, y lo estaremos haciendo así. En ese sentido, generaremos el orden del día, y pronto giraremos estos citatorios y daremos a conocer el orden de esta sesión", comentó la legisladora morenista.

Agregó que la intención de realizar lo más temprano posible la sesión de inicio de periodo legislativo y, posteriormente, la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial, se debe a que, por las actividades relacionadas con las festividades patrias, existen algunos cierres viales y complicaciones en el centro de la ciudad.

"Una sesión emblemática, pero además histórica, porque vamos a tomar protesta a un nuevo Poder Judicial en el estado de Michoacán, que es electo por el voto popular, por los ciudadanos y las ciudadanas", indicó Bugarinni Torres, quien invitó a la población a seguir la transmisión de las sesiones en línea ante la falta de espacios.