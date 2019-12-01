Congreso de Michoacán entrega condecoración Mujer Michoacana a Juana Bravo y Adriana Contreras

Congreso de Michoacán entrega condecoración Mujer Michoacana a Juana Bravo y Adriana Contreras
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 14:18:28
Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- El Congreso del Estado reconoció a Juana Bravo Lázaro y Adriana Contreras Figueroa, con la condecoración “La Mujer Michoacana” por su destacada trayectoria, perseverancia y determinación en las áreas que cada una se desempeña. 

En Sesión Solemne, el Pleno del Poder Legislativo, junto con representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial, hicieron entrega de una medalla como reconocimiento a la importante contribución de la cocinera Juana Bravo para mantener viva la comida tradicional michoacana, mientras que a Adriana Contreras, por abrirse camino en la alta dirección del futbol profesional. 

En Tribuna, la diputada Adriana Campos Huirache reconoció que desde el Poder Legislativo seguirán trabajando con firmeza para construir un Michoacán más justo para las mujeres. “Hoy conmemoramos a estas dos mujeres extraordinarias, pero también celebramos la fuerza, la historia y el futuro de todas las mujeres de Michoacán porque cuando una mujer avanza, avanza su familia, avanza su comunidad y avanza nuestro querido estado de Michoacán”. 

La legisladora Melba Edeyanira Albavera señaló en Tribuna reconocer a las mujeres michoacanas es también reconocer su capacidad de liderazgo y su papel fundamental en el progreso y desarrollo del estado. “La condecoración a la Mujer Michoacana tiene precisamente ese propósito, visibilizar las contribuciones de mujeres extraordinarias, entre otras mujeres extraordinarias, como fuente de inspiración para nuevas generaciones, este año tenemos el honor de reconocer a dos mujeres excepcionales que, desde sus propias trincheras han abierto camino para muchas otras”. 

Luego de recibir la condecoración de manos del Presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, Adriana Contreras, originaria de La Ruana expresó que cuando una mujer avanza, avanza llegando consigo las ilusiones, las esperanzas y los sueños de muchas otras. “Hoy quiero decirle a todas estas niñas a las jóvenes y a las mujeres que están luchando por abrirse camino en su profesión en su comunidad, o en su vida: no dejen de creer en ustedes, los sueños sí se pueden lograr, pero se construyen trabajando con disciplina, preparación y valentía”. 

Agradeció a los hombres que han creído en ella, a los que entienden que el crecimiento de una mujer no les resta, porque cuando hombres y mujeres trabajan juntos, se construyen organismos más fuertes y sociedades mucho más justas. “La valentía, la disciplina, la determinación y el liderazgo no tienen género son simplemente valores”.

La cocinera tradicional Juana Bravo, originaria de la comunidad de Angaguan, agradeció el reconocimiento que dijo, no sólo es para ella, sino para todas las mujeres indígenas a quienes instó para que sigan trabajando para que no se pierda la cultura y la tradición de cada comunidad. “No me queda otra tarea más que pedir a Dios que haya paz en el mundo  y a las mujeres les digo no están solas, sigamos adelante”.

Noventa Grados
