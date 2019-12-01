Condonación de multas y recargos se extiende al 19 de diciembre: Luis Navarro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 10:04:40

Morelia, Michoacán, 2 de diciembre de 2025.- En respuesta al interés de la ciudadanía en ponerse al corriente en pagos de derechos vehiculares extemporáneos, el Gobierno de Michoacán extendió el programa de condonación de multas y recargos al 19 de diciembre, anunció el tesorero estatal, Luis Navarro.

Informó que la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), prolongará el programa derivado del Buen Fin hasta la fecha señalada.

El tesorero estatal manifestó que en el caso de los refrendos 2025 y anteriores, las personas interesadas podrán cubrir los adeudos en línea o generar órdenes de pago para acudir con efectivo a alguna sucursal bancaria o una tienda de autoservicio o de conveniencia.

Destacó que respecto a trámites como renovación de licencias de conducir, altas y bajas y sustitución de placas extemporáneas, entre otros, la ciudadanía deberá realizarlos presencialmente y evitar intermediarios.

Por último, Luis Navarro declaró que con el acuerdo de prolongar la condonación de multas y recargos en trámites vehiculares, la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla coadyuva a la economía familiar y ofrece una alternativa para ponerse al corriente.