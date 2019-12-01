Condena GPPT asesinato de trabajadores del Congreso de Michoacán y exige justicia

Morelia, Michoacán; a 23 de enero de 2026.- La diputada y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado de Michoacán condenamos de manera enérgica y absoluta el asesinato de Anayeli N. y Víctor Manuel N., así como de su hija Meggan N., hechos que han causado profunda indignación y consternación en la sociedad michoacana.

Anayeli y Víctor se desempeñaban como intérpretes de lengua de señas en las sesiones y eventos oficiales del Congreso de Michoacán, cumpliendo una función social fundamental al garantizar el derecho a la información y la inclusión de las personas con discapacidad auditiva y de lenguaje, un sector históricamente vulnerable que requiere del respaldo pleno de las instituciones públicas.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrado por la diputada Diana Espinoza Mercado y los diputados Reyes Galindo Pedraza, Vicente Gómez Núñez, Baltazar Gaona García y Hugo Rangel Vargas, reconocemos y valoramos profundamente el compromiso, la entrega y la vocación de servicio con la que Anayeli y Víctor desempeñaron su labor, siempre con profesionalismo y sensibilidad social.

Exigimos a las autoridades competentes que se realicen las investigaciones correspondientes con celeridad, rigor y transparencia, a fin de dar con el paradero de quienes arrebataron la vida a estas extraordinarias personas y se garantice justicia plena para sus familiares, amigos y seres queridos.

Este cobarde crimen no debe quedar impune. Resulta indispensable que se aplique todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables, pues la violencia no puede normalizarse ni permitirse, y menos aún cuando se trata de personas que dedicaron su trabajo a la inclusión, la empatía y el servicio público.

La diputada y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reiteramos nuestra solidaridad con las familias y refrendamos nuestro compromiso de alzar la voz para que estos hechos se esclarezcan, se castigue a los responsables y se honre la memoria de quienes hoy nos faltan.