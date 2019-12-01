Concluye la primera etapa de limpieza en instituciones educativas que resultaron afectadas por las lluvias en la Sierra Queretana

Concluye la primera etapa de limpieza en instituciones educativas que resultaron afectadas por las lluvias en la Sierra Queretana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 15:27:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 19 de noviembre de 2025.- Tras los daños ocasionados por las últimas lluvias en instituciones educativas de la Sierra Queretana, la primera etapa de limpieza fue cubierta en su totalidad por el gobierno estatal durante la primera semana posterior al acontecimiento, informó Martha Elena Soto Obregón, titular de la Secretaría de Educación en el estado. 

Explicó que, aunque la Federación realizó una visita de supervisión, los gastos iniciales ya habían sido erogados por el estado. Posteriormente, las aseguradoras comenzaron a revisar los daños, aunque no todos los casos entran en cobertura, lo que ha generado un proceso de negociación con el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Querétaro (IFEC).

“Afortunadamente, comparado con otros estados, la mayoría de nuestros problemas estructurales son bardas perimetrales. Aquí no tenemos riesgos mayores de colapso en los edificios, pero si el seguro no lo cubre, nosotros tendremos que atenderlo”.

De acuerdo con la Secretaría, se registraron 156 escuelas afectadas, de las cuales la mayoría presentaron únicamente problemas de limpieza. Actualmente, solo una institución continúa en modalidad virtual, debido a que las condiciones de acceso o de infraestructura no permiten el regreso presencial.

Subrayó que, hasta el momento, ninguna escuela requiere reconstrucción total ni rehabilitación de gran magnitud, siendo las bardas perimetrales el principal daño estructural detectado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Violencia derivada del plan de seguridad en Michoacán alcanza a Guanajuato; Gobernadora anunció refuerzo en la frontera
Invita la Policía Morelia a no vender ni comprar pirotecnia; es ilegal y pone en riesgo a la ciudadanía
Ultiman en Apatzingán, Michoacán, a alias “Eloy”
Dan a conocer secuencia del asesinato de Carlos Manzo; criminales se organizaron en una aplicación de mensajería
Más información de la categoria
Violencia derivada del plan de seguridad en Michoacán alcanza a Guanajuato; Gobernadora anunció refuerzo en la frontera
Dan a conocer secuencia del asesinato de Carlos Manzo; criminales se organizaron en una aplicación de mensajería
Jorge Armando “El Lic” ordenó disparar contra Carlos Manzo “estuviera con quien estuviera y ultimarlo a como dé lugar”: Harfuch
Fue capturado Jorge Armando “El Lic”, autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo
Comentarios