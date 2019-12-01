Con tecnología de punta, Michoacán mejorará atención a migrantes

Morelia, Michoacán, a 30 de enero de 2026.- Michoacán se coloca a la vanguardia nacional al implementar un sistema inteligente para atender a personas en situación de movilidad. Con el respaldo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el estado será de los primeros en el país en usar esta plataforma, diseñada para que la ayuda llegue de forma más rápida, coordinada y basada en datos reales.

A través de la Secretaría del Migrante (Semigrante), este proyecto busca centralizar la información para poder atender mejor las necesidades de quienes atraviesan el estado o buscan refugio, creando rutas de apoyo que realmente funcionen.

El software fue desarrollado por SOFIS Solutions, proveedor que cuenta con amplia experiencia al haber creado el sistema de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La Semigrante fungirá como administradora general, con la facultad de dar de alta a usuarias y usuarios adicionales.

Este programa permite registrar y dar seguimiento a migrantes, solicitantes de asilo, deportados y desplazados internos. Al concentrar información de los municipios con mayor incidencia, facilita la construcción de un banco de datos integral y actualizado.

Gracias a esta herramienta se podrá dar seguimiento puntual a los casos, identificar necesidades específicas y generar información estratégica en tiempo real, con el fin de fortalecer las acciones interinstitucionales y construir políticas públicas que respondan de manera efectiva a la realidad de las personas en movilidad y vulnerabilidad.