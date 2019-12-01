Con tecnología de punta, Michoacán aumenta 150 % la atención contra el cáncer: SSM

Morelia, Michoacán, a 7 de septiembre de 2025.- Con la puesta en marcha del nuevo acelerador lineal y el Pet Scan, el Instituto Michoacano de Oncología de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), aumenta en un 150 por ciento su capacidad de atención a pacientes con cáncer.

Con la incorporación de estos dos nuevos equipos, el instituto ha aumentado su capacidad de atención de 80 a 200 pacientes por día. Ahora podrá ofrecer tratamiento integral y gratuito para diversos tipos de cáncer, como el de mama, cérvix, endometrio, ovario, próstata, testículo, colon y recto.

El servicio será completamente gratuito para los pacientes sin seguridad social en el estado, y en el caso de las personas con derechohabiencia al IMSS o ISSSTE, se firmará un convenio con ambas instituciones para que el tratamiento oncológico lo reciban en el Instituto Michoacano de Oncología y no tengan que trasladarse a otros estados del país.

Con el fin de maximizar la capacidad y el uso de los equipos, la SSM implementará un modelo de subrogación de servicios, esto significa que los hospitales y clínicas privadas podrán referir a sus pacientes para que reciban atención en estos equipos, con un costo establecido que permitirá mantener la infraestructura y, al mismo tiempo, ofrecer un servicio más accesible que en otras entidades.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Salud reafirma su compromiso de ofrecer servicios de salud de calidad, equitativos y accesibles para todos los michoacanos, garantizando que el acceso a un tratamiento contra el cáncer ya no sea un lujo, sino un derecho.