Con suplantación de página para el pago de refrendo se buscó fastidiar al gobierno, considera Luis Navarro

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 15:34:22
Morelia, Michoacán, a 30 de enero del 2026.- Tras la detección de una página falsa para el pago del refrendo vehicular, el secretario de Finanzas y Administración en Michoacán, Luis Navarro García, consideró que se buscó fastidiar el gobierno, más allá de un tema fraudulento, pues no hay alguna queja de que hubiera víctimas de pagos en dicho portal. 

El encargado de las arcas estatales detalló en entrevista que tras la detección de este sitio se logró bajarlo, posteriormente hubo un intento más, el cual fue “tumbado” inmediatamente, dijo, y no hubo mayores esfuerzos. Puntualizó que, de la misma manera que en otras circunstancias en que se detectan gestores o personas que buscan hacer trámites irregulares, se interpuso una denuncia para deslindar responsabilidades.

“Yo lo vi eso más que como un tema de fraude de alguien querer obtener recursos, yo creo que alguien atrás de querer fastidiar el tema del gobierno digital, porque al final no se podía hacer el cobro”, declaró.

Luis Navarro señaló que no ha habido problemáticas con el sistema para el pago del refrendo vehicular, lo que ha permitido que hace dos días se superaran los 502 trámites en lo que va del año, mientras que en el mes de enero del 2024 se llegó a 490 mil. De esta manera, se prevé concluir el primer mes del año con 550 mil pagos.

Recalcó que el año pasado se superó un millón 700 mil pagos de refrendo, lo que representa el orden en temas vehiculares.

