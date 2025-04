Con respeto y defendiendo los valores de Morena seguiré trabajando: JC Barragán

Morelia, Michoacán, a 12 de abril de 2025.- El vicepresidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Barragán, lamentó las descalificaciones y señalamientos expresados por el dirigente estatal de Morena, Jesús Mora, pues dijo, no abonan al respeto, ni a la unidad que debe prevalecer entre quienes compartimos la aspiración de transformar Michoacán con honestidad, trabajo y compromiso social.



“El dirigente estatal de Morena carece de calidad moral para cuestionar, cuando su origen está marcado por la imposición y prácticas antidemocráticas que no representan los principios ni el espíritu fundacional de nuestro movimiento. Quienes llegaron sin la legitimidad del consenso interno, no pueden hoy pretender dar lecciones de congruencia”, mencionó.



Barragán aseguró que él no habla desde el poder, ni desde las oficinas de la cúpula, lo hace como siempre lo ha hecho, como un militante de a pie, formado en la lucha, en la calle, en la defensa de las causas justas y en el trabajo de territorio, donde se construyen las verdaderas transformaciones.



Aseguró que su postura respecto al uso del término “Gobernadora” en la Constitución responde a un principio elemental de igualdad sustantiva y reconocimiento a las mujeres de este país y estado.



“No es un tema de oportunismo político, sino de convicción. Y a diferencia de quienes hoy descalifican desde la comodidad del cargo, yo me he ganado cada espacio a base de trabajo, de resultados y de enfrentar el escrutinio público con la frente en alto. El respeto se construye con congruencia, no con descalificaciones”, mencionó.



Finalmente dijo, seguirá defendiendo los valores de Morena, caminando con la gente y levantando la voz cuando se trate de avanzar hacia una sociedad más justa, más incluyente y más democrática.