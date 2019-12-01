Con patrullas y equipo táctico, refuerza Bedolla seguridad para 25 autogobiernos

Morelia, Michoacán, a 1 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó patrullas y equipamiento a 25 comunidades indígenas con autogobierno de Michoacán para robustecer las tareas de seguridad que realizan las policías comunales, con una inversión de 22.8 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz).

El mandatario destacó el compromiso del Gobierno estatal para fortalecer a las rondas comunitarias en sus tareas de protección y cuidado del territorio y de las personas. Además, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por ser una aliada de los pueblos indígenas de Michoacán.

“Todo esto es posible gracias al programa Fortapaz, un instrumento que lleva cuatro años operando con resultados sólidos. Su propósito es claro: que comunidades y municipios cuenten con capacidades reales para vivir en paz, fortalecer el estado de fuerza y restaurar el tejido social”, afirmó. Ramírez Bedolla recordó que Michoacán es ejemplo nacional en materia de autogobiernos indígenas, mismos que reciben presupuesto propio para asumir las obligaciones y responsabilidades de un ayuntamiento, como lo marca el artículo 115 Constitucional, entre ellas la seguridad pública.

El secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, César Erwin Sánchez Coria, detalló que se entregaron 26 camionetas pickup, 11 cuatrimotos, cinco motocicletas y 16 bicicletas, así como equipamiento táctico como chalecos y cascos balísticos; botas, balaclavas y cinturones tácticos, e impermeables. Y que además se han incluido 18 proyectos de infraestructura, de los cuales, 11 corresponden a construcción y siete a remodelaciones.

“Por eso mi más profundo reconocimiento al gobernador por la visión que tuvo para crear el Fortapaz, un fondo que ha transformado la manera en que se atienden las necesidades de seguridad desde lo local, con pleno respeto a la organización comunitaria”, agregó.

A nombre de las comunidades con autogobierno de Michoacán, el concejero coordinador de la comunidad de Santa María Sevina, agradeció al Gobierno estatal por la entrega de estos apoyos que contribuyen a tener entornos más seguros para todas y todos.

Acompañaron al gobernador los secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Raúl Zepeda Villaseñor y José Antonio Cruz Medina, respectivamente; el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini Torres; la magistrada presidenta sustituto del Poder Judicial del Estado, Laura Alanís García; el comandante de la 16 Zona Naval, vicealmirante Camerino Roa Vidal; entre otras autoridades estatales, municipales y de autogobiernos, así como guardias comunales beneficiados.