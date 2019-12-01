Con nuevos hospitales, disminuye rezago en salud para comunidades indígenas: Rogelio Zarazúa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 09:09:49

Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2026.- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), destina más de mil 300 millones de pesos a la construcción de infraestructura hospitalaria. Esta inversión busca fortalecer la atención médica en las comunidades indígenas con autogobierno, detalló el titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa Sánchez.

El funcionario estatal indicó que con una inversión de 600 millones de pesos se construye la clínica hospital del Instituto de Seguridad Social y de Salud para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Cherán, el cual tendrá especialidades, quirófanos, hemodiálisis, medicina tradicional y partería de los pueblos originarios para beneficio de 17 mil habitantes.

Zarazúa Sánchez indicó que se construyó el Hospital Comunitario de Arantepacua, el cual posee 24 camas censables, quirófano, sala de expulsión, imagenología, urgencias, residencias médicas y albergue para familiares para beneficio de tres mil 500 habitantes.

Además, detalló que el Hospital Regional Comunitario de Maruata se reconstruyó con una inversión de 330 millones de pesos, el cual posee 30 camas censables, 15 consultorios, quirófano, urgencias, laboratorios, rayos X, farmacia y zona de hospitalización, para atender a una población de mil 081 habitantes.

El Gobierno estatal refrenda su compromiso con los pueblos originarios al acercar la salud a sus comunidades y abatir el rezago social. Estas acciones se respaldan con una inversión histórica de 7 mil 702 millones de pesos distribuidos en más de 14 proyectos de infraestructura hospitalaria.