Con inversión histórica de 24 mil mdp, ingenieros locales ejecutan el 95% de la obra pública: Bedolla 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Julio de 2026 a las 17:18:43

Morelia, Michoacán, 1 de julio 2026.- En el marco de la conmemoración del Día del Ingeniero, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que el 95 por ciento de las obras públicas en la entidad son construidas por ingenieras e ingenieros michoacanos. Esta estrategia no solo prioriza el talento local, sino que impulsa de manera directa el desarrollo de la infraestructura y la economía regional, señaló.

El mandatario estatal enfatizó que, durante el periodo 2022-2025, Michoacán ha consolidado una inversión histórica de 24 mil millones de pesos en obra pública, ejecutada con transparencia y sin contratar deuda pública.

“No estamos hipotecando el futuro de las michoacanas y michoacanos para hacer las obras que hoy realizamos”, resaltó Ramírez Bedolla y atribuyó este éxito a la correcta implementación del esquema multianual, un modelo financiero y de planeación que ha permitido llevar acciones y proyectos de infraestructura a todos los municipios del estado, transformando la calidad de vida de sus habitantes.

Por su parte, Antonio Jesús Tinoco Zamudio, vicepresidente nacional de Infraestructura Social y presidente del Comité Consultivo de la CMIC Michoacán, reconoció la visión de la actual administración para consolidar obras estratégicas con resultados tangibles para la población.

“Celebramos que exista una visión que entiende la infraestructura como una herramienta para reducir desigualdades, fortalecer la economía y construir mejores oportunidades para las futuras generaciones”, detalló Tinoco Zamudio.

Asimismo, Alejandro Vargas Acosta, presidente de la CMIC, Delegación Michoacán, coincidió en que esta política estratégica ha convertido a la infraestructura en el principal motor de desarrollo del estado, logrando atender un rezago histórico de más de 50 años.

Subrayó además la capacidad del Gobierno del Estado para construir acuerdos sólidos con los municipios, poniendo siempre en el centro el bienestar de la ciudadanía.

Asistieron Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de gobierno; Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; María Leonor Ramos, primera mujer ingeniera en el estado de Michoacán; así como Joanna Moreno, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Morelia.