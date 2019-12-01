Con inversión de 16.3 millones se rehabilitó carretera queretana: Felifer Macías

Querétaro, Querétaro, 9 de febrero del 2026.- Con una inversión de 16.3 millones pesos el municipio de Querétaro se rehabilitó la carretera que une las comunidades Pinto, Pintillo y Montenegro con Santa Rosa Jáuregui, informó el alcalde capitalino, Felifer Macías Olvera.

Durante la entrega de la obra en la vialidad en mención, Macías Olvera detalló que con esto se mejorará la movilidad de las 103 mil personas que transitan diariamente por esta zona para realizar sus actividades diarias.

“Hoy con este nuevo camino conectamos la federal 57 con la estatal 500, ayudamos a que la gente llegue a tiempo a la escuela, a su trabajo, a su casa. Estamos conectando circuitos de movilidad para Santa Roja Jáuregui, para todo el norte del municipio de Querétaro. Así es como estamos haciendo justicia social para que el progreso y desarrollo de Querétaro cubra a todos, parejo por igual, Orden y rumbo para Querétaro”.

Destacó que para la rehabilitación del tramo Pinto–Montenegro se destinó un recurso superior a los 9.6 millones de pesos, mientras que para el tramo Montenegro–Santa Rosa Jáuregui la inversión fue superior a los 6.4 millones de pesos. Ambas acciones se atendieron con recursos del Frente III de rehabilitación de superficie de rodamiento en vialidades del Municipio de Querétaro.

El edil entregó la rehabilitación del drenaje sanitario y construcción de pavimento, guarniciones y banquetas de concreto de la calle Francisco I. Madero de la comunidad de Pinto en donde se invirtieron 16.9 millones de pesos.

“Esta obra beneficia a más de mil 800 habitantes de la zona, quienes ahora cuentan con una vialidad rehabilitada de manera integral, que mejora la movilidad y fortalece la conectividad al tratarse de una de las arterias más importantes del lugar”.

Desde el inicio de la administración, dijo, ha trabajado para emparejar la cancha para todas y todos los queretanos, en especial para los habitantes de las comunidades de Santa Rosa Jáuregui, muestra de ello es la puesta en marcha del Transporte Comunitario, el cual tan solo en 2025 ha beneficiado a más de 61 mil personas.