Con hechos, Quiroga avanza con obras y acciones que generan progreso y desarrollo; Alma Mireya González inaugura rehabilitación y pavimentación de calle
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 15:45:32
Quiroga, Michoacán, a 4 de febrero del 2026.- Con hechos y resultados, Quiroga avanza con obras y acciones que generan progreso y desarrollo, afirmó la presidenta municipal Alma Mireya González Sánchez, al encabezar la inauguración de la rehabilitación y pavimentación de la calle ubicada frente al refill, en el libramiento del municipio.

Acompañada de funcionarios municipales y pobladores de la zona, la alcaldesa destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente de su gobierno para mejorar las vialidades, la infraestructura urbana y atender necesidades prioritarias que impactan directamente en la calidad de vida de las familias quiroguenses.

Alma Mireya González subrayó que mejorar las vialidades no solo facilita la movilidad, sino que también representa una apuesta directa por la seguridad, al contar con calles en mejores condiciones, mayor orden vial y entornos más seguros para peatones y automovilistas.

Asimismo, señaló que el trabajo constante de su administración se refleja en la mejora de las vialidades, el fortalecimiento de la infraestructura municipal, la dignificación de los servicios básicos y el mejoramiento de la imagen urbana, acciones que contribuyen al desarrollo ordenado y sostenible del municipio.

Durante el acto inaugural, habitantes de la zona beneficiada agradecieron la realización de la obra, destacando que por años habían solicitado la rehabilitación de esta vialidad y reconociendo la disposición del gobierno municipal para escuchar y atender las demandas ciudadanas.

Finalmente, la presidenta municipal reiteró que su gobierno continuará avanzando con obras y acciones que respondan a las necesidades reales de la población, refrendando su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, cercanía y resultados para que Quiroga siga avanzando.

