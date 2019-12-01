Con hechos, Ayuntamiento de Morelos entrega más obras en beneficio de la ciudadanía: Julio César Conejo Alejos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 20:53:44

Villa Morelos, Michoacán, a 27 de octubre 2025.– “Ya se encuentran concluidas dos obras más contempladas dentro del Plan Operativo Anual, con lo cual nuestro gobierno con causa transforma y mejora la calidad de vida de las familias morelenses”, manifestó el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos.

Al respecto, informó que se trata de la construcción de la glorieta y área pública, con una inversión de un millón 508 mil 488 pesos, así como de la pavimentación en el acceso al panteón de la comunidad de La Luz, con una inversión de más de 2 millones de pesos, ambas obras concluidas en tiempo y forma.

Durante su recorrido por las zonas intervenidas, el edil destacó que estas acciones reflejan el esfuerzo constante de su administración por fortalecer la infraestructura urbana y comunitaria del municipio.

“Cada obra que entregamos es resultado de la planeación y del trabajo en equipo; son espacios y caminos que mejoran el entorno y la vida diaria de nuestra gente”, expresó.

Al mismo tiempo que señaló que la nueva glorieta y área pública ofrecerán un punto de encuentro seguro y funcional, promoviendo la convivencia familiar y el ordenamiento vial, mientras que la pavimentación en el acceso al panteón de La Luz facilita el tránsito y dignifica el espacio, especialmente en fechas de alta afluencia como el Día de Muertos.

“Seguiremos avanzando con paso firme, cumpliendo los compromisos adquiridos y demostrando que Morelos tiene un presidente en movimiento, que escucha, gestiona y entrega resultados”, finalizó el alcalde.