Con gran fervor patrio, Morelos conmemoró el Grito de Independencia 2025: Julio César Conejo Alejos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 16:10:32

Villa Morelos, Michoacán, 16 de septiembre 2025.- Con la participación de la población y en un ambiente de tradición y de fiesta, el municipio de Morelos celebró la noche más mexicana del año con el histórico Grito de Independencia 2025, encabezado por el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, quien hizo sonar la campana que retumbó en cada rincón del corazón morelense.

Con voz enérgica y espíritu de unidad, el edil proclamó: “¡Mexicanas y mexicanos, morelenses de corazón! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo, viva Morelos, viva Josefa Ortiz de Domínguez, viva nuestro municipio de Morelos, vivan nuestros paisanos migrantes, viva México, viva México, viva México!”.

Fue así que la Bandera Nacional ondeó con fuerza mientras los presentes, bajo la lluvia que no apagó el ánimo festivo, entonaron el Himno Nacional. Acto seguido, el cielo se iluminó con un espectáculo de pirotecnia, acompañado de música mexicana que encendió el espíritu de todos los asistentes.

Previo a la ceremonia, se llevó a cabo la coronación de la Señorita Patria 2025, un certamen que buscó celebrar la cultura, las raíces y la identidad nacional, rescatando el carisma, la inteligencia y el amor por México de cada una de sus participantes.

La gala se vivió entre aplausos y emoción, reconociendo a las jóvenes que con orgullo representaron los valores de la patria, obteniendo el tercer lugar, Segunda Princesa: Sarahi Cruz Zambrano; segundo lugar, Primera Princesa: Ximena Magaña Soria y Señorita Patria 2025, Karla Salud Cruz Cortés.

El evento se convirtió en una fiesta 100% familiar, donde la alegría, el orgullo de ser mexicanos y el espíritu de unidad llenaron de vida la plaza principal.

En ese sentir, Conejo Alejos resaltó que en Morelos, la historia volvió a resonar en cada voz, demostrando que el legado de libertad sigue vivo en el corazón de su gente.