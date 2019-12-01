Con entusiasmo y orgullo, Quiroga dice presente en el Fútbol 7 FORTAPAZ 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Septiembre de 2025 a las 19:41:16
Quiroga, Michoacán, a 4 de septiembre 2025 – “En la administración municipal que encabezo se cree firmemente en el deporte como una herramienta para fomentar la sana convivencia y fortalecer el desarrollo de la juventud quiroguense”.

Así lo manifestó la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, quien asistió a la inauguración del Torneo Intermunicipal de Fútbol 7 FORTAPAZ 2025, una competencia que recorrerá diversos municipios del estado y en la cual Quiroga participa con gran entusiasmo, destacando el talento y el compromiso de sus jóvenes deportistas.

En ese tenor, la alcaldesa reconoció y agradeció al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp Michoacán) por impulsar este tipo de iniciativas que no sólo promueven la práctica deportiva, sino que también fortalecen el tejido social y la prevención en todo Michoacán.

Finalmente, expresó que el Gobierno de Quiroga seguirá acompañando a la juventud y al deporte local, convencidos de que invertir en estas áreas significa construir un futuro con más oportunidades y mejores condiciones de vida para todas y todos.

