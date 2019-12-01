Con altares y actividades culturales, centros penitenciarios celebran la Noche de Muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 13:25:36

Morelia, Michoacán, 2 de noviembre de 2026.- Personas privadas de la libertad en ocho centros penitenciarios y jóvenes en proceso de internamiento en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes (UEAAJ) participaron en actividades para honrar la memoria de sus difuntos. A través de altares artísticos hechos con cempasúchil y aserrín, se fomentó esta tradición en un ambiente de cordialidad.

Las y los internos de los centros penitenciarios “David Franco Rodríguez”, de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto y de los ubicados en Uruapan, Apatzingán, Zitácuaro, Maravatío, Tacámbaro y La Piedad, así como jóvenes de la UEAAJ, concursaron con altares y tapetes dedicados a diversos personajes. Esta conmemoración también incluyó la participación en exposiciones artísticas y culturales.

Las actividades incluyeron puestas en escena, dibujos alusivos, concursos de tapetes, desfiles de catrinas, calaveritas literarias, diversas coreografías y conciertos de rondallas y solistas.

Asimismo, dos infantes que viven con sus madres en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto se sumaron a esta tradición a través de disfraces.

De manera respetuosa, el personal administrativo y operativo también participó mediante la composición de calaveritas literarias. Estos textos, cargados de humor, provocaron risas entre los presentes con parodias de situaciones de la vida diaria.