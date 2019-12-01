Con acciones constantes, Los Reyes muestra un nuevo rostro y mejora el bienestar de las familias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 21:41:53

Los Reyes, Michoacán, a 27 de agosto de 2025.- El Gobierno Municipal de Los Reyes, encabezado por el Presidente Humberto Jiménez Solís, continúa trabajando de manera constante para transformar los espacios públicos y garantizar un entorno seguro y agradable para todas y todos.

A través del área de Parques y Jardines, dirigida por César Valencia, se llevaron a cabo labores de mantenimiento en la Plaza de la Colonia Obrera y en la avenida Fidel Velázquez, atendiendo con cercanía las necesidades de la ciudadanía y reforzando el compromiso con un municipio más limpio y ordenado.

De igual manera, el Panteón Municipal recibió mantenimiento integral bajo la supervisión de su administrador, Antonio Godínez Cortez, y su equipo, asegurando un espacio digno y contribuyendo a la prevención de enfermedades como el dengue.

El Presidente Municipal Humberto Jiménez Solís destacó que “se están realizando obras y acciones constantes en los distintos rubros, desde infraestructura y espacios públicos hasta programas de salud y seguridad, con el firme objetivo de mejorar la calidad de vida de todas las familias de Los Reyes y fortalecer el desarrollo de nuestro municipio”.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Municipal con la comunidad, priorizando la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las familias de Los Reyes.