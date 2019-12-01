Morelia, Michoacán; 24 de noviembre de 2026.- Con la visión del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar de impulsar la profesionalización y generar mayores oportunidades para las y los emprendedores, el Colegio de Morelia presentó el curso “Marca Lab: crea tu marca, diseña contenido, aprende a vender con Canva + IA”, una iniciativa de formación desarrollada en coordinación con la asociación civil Qué Rollo con Emprender.

El director general del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, destacó que esta propuesta responde a la necesidad de acercar conocimientos y herramientas digitales que permitan a las y los emprendedores crear, desarrollar, formalizar y consolidar sus proyectos de negocio. Señaló que “el Colegio de Morelia nació con una misión muy clara: hacer de la educación un motor real de movilidad para la ciudad”, por lo que es fundamental innovar en la enseñanza y vincularla con la realidad económica de la población.

Asimismo, agradeció la colaboración de Giovanna Tapia, CEO de Qué Rollo con Emprender, así como de Luis Humberto, embajador de Canva en México, quien estará a cargo de impartir esta capacitación especializada.

El curso está diseñado para que las y los participantes desarrollen habilidades prácticas mediante el uso de Inteligencia Artificial, Canva y otras herramientas digitales, con metodologías enfocadas en el crecimiento de sus negocios. El programa contempla seis módulos: Pule tu marca, Diseño sin diseñador, IA creativa, Kit de marca, Contenido que conecta y Campañas que venden, mediante los cuales cada participante podrá construir una identidad de marca sólida y aprender a generar contenidos que conecten con sus clientes y favorezcan sus ventas.

Marca Lab iniciará el sábado 5 de diciembre y constará de cinco sesiones sabatinas: dos durante diciembre y tres en enero. Las clases serán presenciales, con una duración de tres horas, en horario de 10:00 a 13:00 horas.

La inversión para participar en este programa de formación es de 3 mil pesos. Las personas interesadas pueden solicitar informes e inscribirse a través de los teléfonos 443 594 2229 y 443 594 3040, o acudir directamente a las instalaciones del Colegio de Morelia, ubicadas en avenida Guadalupe Victoria número 2225, colonia Lomas de Santiaguito.

Con iniciativas como esta, el Gobierno de Morelia y el Colegio de Morelia refrendan su compromiso con una educación innovadora, pertinente y vinculada con las oportunidades de desarrollo económico, acercando a las y los emprendedores herramientas para convertir sus ideas en proyectos de negocio.