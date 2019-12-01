Clausuran 2da Generación de la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 15:21:41

Morelia, Michoacán, 06 de noviembre de 2026.- Se llevó a cabo la Clausura de la 2da Generación de la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, 32 profesionistas reciben el reconocimiento de la maestría concluida.

Este programa académico de vanguardia, creado para atender los desafíos actuales del Derecho Penal, cuenta con 4 terminales

-Juicios orales

-Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y Justicia Restaurativa

-Justicia Penal para Adolescentes

-Inteligencia para la Investigación Criminal

Cesar Augusto Osegueda Robledo, Consejero Jurídico del Gobierno de Michoacán y representante del gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla llamó a los egresados a regirse con responsabilidad

“No puede haber paz verdadera donde prevalece la impunidad ni puede existir confianza ciudadana cuando la justicia llega tarde o no llega, por eso el combate a la impunidad representa uno de los mayores desafíos de nuestro sistema de justicia penal, en esta tarea la Fiscalía desempeña una función estratégica, investiga los delitos con profesionalismo, integra investigaciones solidas, protege los derechos de las victimas y actúa con estricto respecto al debido proceso”

Cesar Osegueda recalcó que la capacitación del personal es parte fundamental para que las mujeres y hombres que conforman la Fiscalía tengan la preparación y el tacto para ejercer sus labores en beneficio de la ciudadanía.

“Su fortaleza institucional está en sus capacidades técnicas, autonomía para el ejercicio de sus atribuciones, en la integridad de mujeres y hombres que conforman esta institución, tenemos una convicción clara, fortalecer la justicia también significa fortalecer a quienes desde sus responsabilidades la hacen posible, una de las formas en como lo vemos hoy invertir en educación, en especialización y actualización permanente, la construcción de la paz en Michoacán requiere coordinación en instituciones, respeto a la división de poderes y una actuación responsable de todas las autoridades involucradas en la seguridad y justicia”

De los 32 profesionista que concluyen la maestría, 16 hombres y 16 mujeres, 14 eligieron la terminal en Inteligencia para la Investigación Criminal y 18 en Juicios Orales, además se resaltó que se dio inicio a la 4a generación integrada por 64 estudiantes, elevando la matricula actual 122 maestrantes, refleja el interés y calidad del programa.

“El conocimiento nos da herramientas, pero es la ética la que nos dice que hacer con ellas, si podemos contar con leyes modernas, procedimientos especializados y profesionistas altamente capacitados, pero si perdemos de vista la dignidad humana, la imparcialidad, honestidad estaremos perdiendo el sentido de la justicia”

El representante del gobernador, aseguró que el reconocimiento recibido, es el resultado de jornadas de esfuerzo y responsabilidades que van de la mano con sacrificios, por ello ejercerlo en la práctica es fundamental para elevar la responsabilidad que se tiene ante la comunidad.